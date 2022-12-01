Общество

VK объявил о начале предзаказов на новую умную колонку

Медиахолдинг VK объявил о начале предзаказов на новую умную колонку «VK Капсула Нео» со встроенным голосовым помощником Маруся.

Устройство получит более мощный звук. Дизайн колонки выполнен из матового пластика, а ее габариты: в высоту – 9 см и в ширину - 7,5 см. Весит колонка с адаптером - 430 г, сообщает RuNews24.

Снаружи на корпусе помещен цифровой светодиодный дисплей, автоматически адаптирующийся под освещение в помещении. Он также показывает время, погоду и иные данные.

Голосовой помощник «Маруся» может отправлять и читать сообщения, новостную ленту «ВКонтакте», а также включать треки из плейлистов пользователя.