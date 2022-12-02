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Общество

Травматолог дал совет, как снизить риск падения в гололёд

02.12.2022 09:15|ПсковКомментариев: 0

Обычно в гололёд травматологи сталкиваются с наплывом пациентов, поскольку на скользких тротуарах риск падения многократно увеличивается. Об этом сообщил директор центра реабилитации Первого МГМУ имени  И. М. Сеченова, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой

По его словам, чаще всего причиной зимних травм становится одна и та же ошибка – использование мобильного телефона на улице.

«Падение на улице часто бывает связано с невнимательностью. Если человек попал на гололед, значит, он не смотрел под ноги. Скорее всего, в руке у него был телефон, и если это так, то сгруппироваться он тоже не успеет. Когда мы падаем, мы автоматически начинаем группироваться, то есть, если мы ждем, что мы упадем, мы группируемся, если нет, то мы просто падаем. При гололёде надо убрать телефон из рук и смотреть под ноги», – цитирует врача радио Sputnik.

Удобная обувь с глубоким протектором снизит риск падения из-за гололеда, продолжил травматолог.

«Обувь должна быть с хорошим сцеплением, как зимняя резина. То есть на подошве должен быть хороший, глубокий протектор, соответствующий погодным условиям. Гладкая подошва на льду будет скользить больше. Наиболее осторожными в гололед нужно быть пожилым людям, потому что риск переломов у них гораздо выше», – предупредил Константин Терновой.

Теги: #зима #гололед #травматизм
Источник: Псковская Лента Новостей
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