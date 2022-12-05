Общество

Сильный снегопад сохранится на востоке Псковской области

Сильный снегопад сохранится на востоке Псковской области днём 5 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковское ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В ГУ МЧС России по Псковской области дали рекомендации для населения при сильном снегопаде: