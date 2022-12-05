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Общество

Сильный снегопад сохранится на востоке Псковской области

05.12.2022 09:36|ПсковКомментариев: 0

Сильный снегопад сохранится на востоке Псковской области днём 5 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковское ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В ГУ МЧС России по Псковской области дали рекомендации для населения при сильном снегопаде: 

  • Необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, оставайтесь дома.
  • Если всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений.
  • Если водителей обильные осадки застали в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад.
  • Если снегопад застал пешеходов на улице, необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы.
Теги: #МЧС #снегопад
Источник: Псковская Лента Новостей
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