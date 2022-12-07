Общество

Снижение производства сала в России объяснили новыми породами свиней

Производство сала в России во времена Советского Союза имело куда большие масштабы, чем в наши дни, отметил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Это связано с тем, что сейчас в стране разводят другие породы свиней, пояснил он.

«Раньше сала было очень много, а теперь его еще надо поискать. Дело в том, что в Советском Союзе свиньи были сальной породы. У них толщина шпика достигала шести сантиметров, а сегодня она составляет полтора сантиметра. Сейчас свиней так кормят, чтобы в них было больше мяса, а не сала, поскольку мясо стоит дороже и на его продаже можно больше заработать», – приводит слова Сергея Юшина радио Sputnik.

Дефицита сала в стране нет, поскольку предпочтения покупателей тоже изменились, продолжил он.

«Сегодня есть все и на любой вкус, в том числе сало. Просто оно не является таким популярным продуктом, как это было раньше. Все-таки люди стали более грамотными в плане здорового питания. Кроме того, в России есть крестьянско-фермерские хозяйства, где остались старые породы свиней с толстым слоем жира, из которого потом делают сало», – добавил Сергей Юшин.