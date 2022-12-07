Общество

Посвящённые астрономии мероприятия пройдут в Псковской области в 2023 году

Клуб любителей астрономии «АстроПсков» планирует провести несколько мероприятий для жителей города и области в 2023 году. Об этом рассказал псковский астроном-любитель Максим Евдокимов в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Фото: Максим Евдокимов

«Мероприятия стараемся проводить чаще по мере сил и событий. В этом году удалось провести одно, в следующем планируем несколько. Отслеживать все можно в нашей группе в социальной сети "ВКонтакте" или Telegram-канале», - прокомментировал Максим Евдокимов.

В следующем году снова пройдет фестиваль «Небо зовет», который, как отметил гость студии, пользуется большим спросом среди жителей города. Также планируется организовать мероприятие в честь Дня космонавтики.

«На мероприятия много кто приходит, дети с удовольствием интересуются астрономией. Также любой желающий может поехать с нами. Мы в чатах постоянно сообщаем о предстоящих поездках, иногда что-то подсказывают люди. Мы для всех открыты и с нами можно выехать: расскажем, покажем и, если необходимо, то и всему научим», - рассказал астроном-любитель.