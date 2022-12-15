Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Анастасией Повторейко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы, главный внештатный пульмонолог региона Анастасия Повторейко.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ней вопросы, касающиеся деятельности регионального парламента: поправки в бюджет Псковской области на текущий год, формирование бюджета на 2023 год и плановый период, проблемы бюджета ФОМС и пути их решения, темпы реализации программы догазификации. Отдельное внимание будет уделено теме роста заболеваемости ОРВИ.

Трансляция завершена.