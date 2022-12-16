Общество

О вреде сочетания икры и шампанского предупредили россиян

О вреде сочетания красной икры и шампанского предупредила диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

«За счет того, что икра достаточно соленая и многие покупают ее консервированную в металлических банках, туда обычно добавляется большое количество консервантов, чтобы увеличить ее срок годности. Поэтому следует выбирать икру, у которой срок годности поменьше, и есть ее сразу», — цитирует специалиста Life.ru.

Она призвала не употреблять икру на голодный желудок и посоветовала есть не более двух-трех чайных ложек этого продукта в день.

Писарева предупредила, что особенно вредно пить шампанское на голодный желудок, так как это «плохо влияет на поджелудочную железу и кишечник».

Нутрициолог посоветовала не закусывать шампанское красной икрой, так как этот продукт достаточно калорийный и соленый, и у многих людей есть к ней противопоказание. Поэтому вместе эти два продукта сочетать всё-таки не рекомендуется, заключила она.