Общество

Трое из десяти псковичей в 2023 году хотят наладить личную жизнь − исследование

В конце года многие традиционно дают себе обещания начать с 1 января новую жизнь: в этом году мужчины чаще планируют отказаться от вредных привычек и уделять больше внимания близким, а женщины - изменить свое отношение к окружающей действительности и систему питания, следует из данных опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Чаще всего псковичи хотели бы с нового года изменить ситуацию на личном фронте: об этом мечтают 30%. Почти столько же (27%) настроены тратить больше времени на хобби и увлечения. По 26% считают важным заняться своим образованием и уделять больше внимания близким. Сменить место жительства и заняться спортом хотели бы по 23% респондентов, сделать ремонт - 19%, больше отдыхать - 18%. Изменить в новом году свой взгляд на происходящее в мире мечтают 16%, отказаться от вредных привычек - 14%, заняться изучением иностранного языка и правильно питаться - по 13%. Каждый одиннадцатый (9%) хотел бы изменить круг друзей. И лишь 6% не дают никаких зароков, они готовы оставить все как есть.

О том, чтобы отказаться от вредных привычек и уделять больше внимания близким, чаще задумываются мужчины, тогда как о правильном питании и об изменении отношения к жизни - женщины.

Чем моложе респонденты, тем чаще они хотят изменить свою личную жизнь, заняться хобби, образованием, спортом и иностранными языками, а также поменять отношение к окружающей действительности, кругу друзей и систему питания. Тех же, кто мечтает с 1 января уделять больше внимания своим близким, заняться ремонтом, отказаться от вредных привычек и чаще отдыхать, больше всего среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет.

Россияне с доходом менее 50 тыс. рублей чаще других мечтают об устройстве личной жизни и смене круга общения, а респонденты с доходом свыше 80 тыс. рублей - о необходимости отказаться от вредных привычек, выделять время на хобби, спорт и изучение иностранного языка.

Даты проведения опроса: 10-12 декабря.