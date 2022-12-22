Общество

Подводную лодку «Великие Луки» спустили на воду. ВИДЕО

Подводную лодку «Великие Луки» проекта 677 спустили на воду сегодня, 23 декабря. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Видео: Николай Козловский

«Убеждён, что подводная лодка "Великие Луки" внесёт весомый вклад в повышение боевого потенциала Балтийского флота и в целом обеспечение обороноспособности нашей великой державы, а её экипаж неизменно будет показывать высокий профессионализм и хорошую боевую подготовку, верность присяге и долгу! Уважаемые военные моряки, мичманы, старшины и матросы экипажа подводной лодки "Великие Луки"! Уважаемые корабелы, представители акционерного общества "Адмиралтейские верфи"! Уважаемые великолучане! Примите самые искренние пожелания успехов в служении Отечеству, крепкого здоровья, сил и энергии для воплощения в жизнь намеченных планов! В добрый путь!» - отметил он.

По сложившейся морской традиции о борт лодки была разбита бутылка шампанского. Крёстной матерью корабля стала председатель комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга Наталия Путиловская.

Напомним, лодка была заложена 10 ноября 2006 года под названием «Севастополь», а 19 марта 2015 года перезаложена под новым именем «Великие Луки».