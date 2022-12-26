Общество

Псковичей предупредили о летальных последствиях пристрастия к соли

У мужчин, которые добавляют в еду дополнительную соль во время еды, увеличивается риск преждевременной смерти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Диетологи рекомендуют: достав соленый огурец из банки, промыть его проточной водой. И, конечно, не пить рассол. Высокое потребление соли - самое распространенное пищевое нарушение и ключевой фактор, негативно влияющий на продолжительность жизни», - заметили в профильном комитете.

По мнению специалистов, чтобы не поправиться на углеводах и соусах зимой, важно включать в рацион свежие овощи и фрукты: «Зимой можно есть свежие апельсины, мандарины, яблоки, морковь, капусту, сельдерей, свёклу, тыкву. Конечно, летом в нашем рационе больше свежих овощей, фруктов, ягод. Зимой же приходится открывать летние заготовки — солёные огурчики, маринованные помидоры».

Специалисты подчеркнули, что суточная норма свежих овощей и фруктов, которая нужна организму, — две порции овощного салата и два фрукта.

«Помните, что правильные источники сладостей — не пирожные и конфеты, а натуральная фруктовая пастила, яблоки, замороженные или сушеные ягоды, из которых можно сварить, например, компот, морс или кисель. Ягоды, кстати, ценный источник антиоксидантов, которые помогают нам дольше оставаться молодыми!» - добавили эксперты.