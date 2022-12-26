Общество

Александр Котов призвал псковичей с оптимизмом смотреть в будущее

Много проблем остаются актуальными в Псковской области, но они решаются. Нужно видеть не только отрицательные, но и положительные моменты в регионе, и смотреть в будущее с оптимизмом. Такое мнение председатель Псковского областного Собрания Александр Котов выразил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Надо с оптимизмом смотреть в будущее. Иначе, так сказать, не будет, чему порадоваться. Зачем себя загонять? Не надо. Надо искать то хорошее, что есть вокруг нас», - призвал Александр Котов.

В эфир дозвонился радиослушатель, который отметил, что в регионе на сегодняшний день есть проблемы в здравоохранении, коммунальном хозяйстве, экологии и других сферах. В ответ Александр Котов заметил, что о проблемах в регионе не молчат, их озвучивают и стараются планомерно решать.

Спикер регионального парламента призвал обратить внимание на то, что даже за последний год в области произошло множество качественных изменений - обновлён Троицкий мост, построена школа на улице Юбилейной в Пскове, введена в эксплуатацию школа на улице Заслонова в Великих Луках, на ремонт образовательных учреждений потрачено полтора миллиарда рублей. Такого объёма средств, подчеркнул он, на эти цели не выделяли никогда. Ремонтируются дороги, возводятся новые жилые дома.

Идёт строительство и новых коммунальных предприятий, заметил Александр Котов. В частности, в посёлке Плюсса появятся новые очистные сооружения, в городе Пскове готовится станция умягчения воды, в Порхове - станция очистки водопровода.

«Я эти примеры могу приводить просто пачками. Но это, опять же, к вопросу о том, что у нас всё плохо и мало чего хорошего. На самом деле, это не так. Я вот на части конкретных примеров сейчас это показал», - отметил он.