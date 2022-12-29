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Общество

Новый учебный предмет «Цифровая гигиена» предлагают ввести в школах

29.12.2022 08:36|ПсковКомментариев: 0

В российских школах может появиться новая дисциплина — «Цифровая гигиена», на уроках которой молодежь научат, как правильно вести себя в Интернете, какой информации верить, а какой нет, и как не попасться на удочку мошенников и извращенцев. Нововведение должно стать частью утвержденной правительством Концепции формирования и развития культуры информационной безопасности граждан Российской Федерации, которая опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. 

Одним из механизмов повышения информационной безопасности россиян может стать введение в школах новой дисциплины — «Цифровой гигиены». Как рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, идея научить молодежь распознавать сетевые угрозы муссируется уже давно. Сейчас ее обсуждение все еще не закончено, но то, что повышать интернет-грамотность школьников необходимо, — неоспоримый факт.

«Говоря об усилении информационной безопасности граждан, мы прежде всего имеем в виду повышение уровня их компьютерной и сетевой грамотности, — отметил парламентарий. — Этот процесс должен касаться всех возрастов, но школьникам здесь следует уделять особое внимание. Нужно учить их тому, как общаться в интернете, как отличать правдивую информацию от фейковой, как себя вести, чтобы не стать жертвой мошенников самого разного толка, и так далее».

По словам Александра Хинштейна, новый предмет может быть как самостоятельным, так и частью школьного курса «Основ безопасности жизнедеятельности» — ОБЖ. А привлекать к нему планируют как учителей информатики — как наиболее продвинутых компьютерных специалистов из всего педагогического школьного состава, — так и экспертов из крупных ИT-компаний, в том числе занимающихся информационной безопасностью, сообщает «Парламентская газета».

Как рассказал председатель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, заместитель председателя комитета по международным делам Андрей Климов, конкретные меры защиты населения от сетевых угроз будут базироваться на указе президента Владимира Путина «О сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей». А основная задача будет заключаться в том, чтобы воспитать из российского гражданина такого интернет-потребителя, который без труда отличал бы в цифровом пространстве «добро» от «зла», а правду от вымысла.

«Если говорить о степени угрозы, то под наибольшим давлением сейчас находятся школьники, — подчеркнул сенатор. — Дети детсадовского возраста во всем этом завязаны не так сильно, а вот к подросткам понемногу уже подбираются — через гаджеты, через социальные сети и по некоторым другим каналам. Что касается людей старшего возраста, то им, как правило, хватает образования и жизненного опыта, чтобы самостоятельно во всем разобраться. Хотя я встречал и таких, кто должен был бы понимать, что хорошо, а что плохо, но не понимает и служит уже не нашему государству и не нашему обществу».

Впрочем, отметил Александр Хинштейн, специальные курсы обучения для школьников — это только один из множества этапов на пути от индивидуальной цифровой гигиены к цифровой гигиене общества.

«Кроме того, на мой взгляд, нужно вести более активную и систематизированную работу по удалению вредного контента со стороны самих интернет-сервисов, и в том числе — социальных сетей, — подчеркнул Александр Хинштейн. — Но при этом надо понимать, что это не должны быть некие жесткие репрессивные меры. Ключевых принципов здесь два — неукоснительное соблюдение закона и следование правилам поведения, установленным на конкретном ресурсе. И те же соцсети, например, могли бы самим пользователям в этом помогать, например, внедряя какие-то системы поощрений и штрафов».

Проблема вредного контента, отмечают собеседники издания, остается одной из ключевых. Так, за один только III квартал 2022 года Роскомнадзор, согласно его официальному отчету, заблокировал и ограничил работу 89 тысяч веб-ресурсов, это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидируют в списке традиционно сайты с «пронаркотическим» контентом — их набралось 22 тысячи. На втором месте материалы с азартными играми, 20 тысяч источников. Ресурсы с «фейками о специальной военной операции» оказались на третьей ступени, их тоже набралось около 20 тысяч.

Сенатор Андрей Климов поддержал своего коллегу из Госдумы в вопросе неуместности «репрессивных блокировок». По его словам, ограничение вредоносного контента — это одно, а вот запреты и блокировки по «культурному признаку» — совсем другое.

«Никто не говорит о том, что нам нужно с утра до вечера слушать только российских композиторов, читать только российских писателей и смотреть одно лишь российское кино, — заключил сенатор. — Мир следует воспринимать во всем его многообразии. Однако при этом у каждого человека должна быть своя система координат, которая позволит ему ориентироваться в цифровом мире. Вот именно эту систему нам и предстоит сформировать».

Теги: #школьники #цифровизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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