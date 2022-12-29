Общество

Саженцы вишни не пропустили через госграницу России в Псковской области

Ввоз саженцев вишни неустановленного происхождения на территорию России предотвратили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партию саженцев вишни в общем количестве 15 300 штук, перевозимую из Боснии и Герцеговины в Краснодарский край в автотранспортном средстве, не допустили к ввозу на территорию РФ в пункте пропуска «Убылинка».

Инспектор управления Россельхознадзора обнаружил, что на упаковках с 30 саженцами отсутствовали маркировочные этикетки, содержащие информацию о наименовании продукции, странах и местах производства.