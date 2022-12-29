Общество

Финал проекта с участием педагога из Великих Лук покажут 6 января

Премьера нового шоу и одновременно грандиозный финал федерального проекта «Классная Тема!» состоится в эфире телеканала «Россия» 6 января в 15:00. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Проект организован по поручению президента России Владимира Путина Министерством просвещения РФ и телеканалом «Россия 1».

В финал проекта вышли семь педагогов со всей страны, в числе которых – преподаватель русского языка и литературы школы №1 города Великие Луки Татьяна Рассолова.

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Педагоги представят в финале авторские оригинальные уроки по математике, физике, биологии, химии, географии, истории и русскому языку. Победитель проекта станет ведущим авторского образовательного шоу на федеральном канале.

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«От всей души желаю нашему педагогу успешно выступить в финале и продемонстрировать все свое мастерство!» - написал глава региона.