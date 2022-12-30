Общество

Вице-спикер Совета Федерации рассказала о подготовке новой Стратегии действий в интересах женщин

Расширять участие женщин в высокотехнологичных и наукоемких отраслях необходимо, в том числе реализуя программы, направленные на развитие женского технологического предпринимательства и поддержку проектов развития биотехнологий. Это одна из задач, которая включена в новую Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023—2030 годы. Проект стратегии будет представлен в Правительство для утверждения до конца года.

Как сообщила в интервью «Парламентской газете» заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, внесенные предложения охватывают все значимые задачи, которые стоят сейчас перед страной, во всех сферах, включая прорывное инновационное развитие и повышение экспортного потенциала.

«Так, для достижения технологического суверенитета страны необходимо расширять участие женщин в высокотехнологичных и наукоемких отраслях. Особенно важными в этом направлении считаем реализацию программ, направленных на развитие женского технологического предпринимательства и поддержку проектов по развитию биотехнологий. У нас огромный потенциал участия женщин в промышленных и технологических сферах. Так, например, представленность женщин в электроэнергетике составляет только 36 процентов, в атомной энергетике — около 30 процентов. Аналогичные показатели и в других технологичных отраслях», - прокомментировала она.