Общество

Росгвардейцы поздравили родственников бойцов, погибших в Северо-Кавказском регионе

Сотрудники псковского ОМОН «Кром» поздравили родственников бойцов, погибших в входе выполнения служебно-боевых задач в Северо-Кавказском регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

От всего личного состава росгвардейцы поздравили семьи своих боевых товарищей с Новым годом и Рождеством, пожелали им крепкого здоровья и подарили подарки.

Родственники погибших бойцов, в свою очередь, поблагодарили росгвардейцев за добрые пожелания и оказываемую поддержку.