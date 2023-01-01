Общество

Врач рассказал, о какой патологии могут говорить холодные руки

Холодные руки могут быть как особенностью организма, так и симптомом ревматического заболевания, считает врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

В интервью радио Sputnik он рассказал, кому достаточно надеть варежки, а кому стоит посоветоваться с врачом. Руки могут становиться холодными при понижении температуры воздуха, и это нормально, отметил Хухрев. Есть множество людей, чувствительных даже к незначительным изменениям погоды, и обычно они просто носят варежки, добавил он.

«У всех наверняка есть знакомые, которые мерзнут даже летом при небольшом снижении температуры. Это нормальное состояние, и не надо путать его с патологической зябкостью рук», — сказал Хухрев.

На патологию может указывать неравномерное замерзание рук, например, если одна холодная, а другая — нет, продолжил врач.

«Это экзотика, но тем не менее бывает. Может сдвинуться баланс гормонов, или сосуд, питающий руку, может быть чем-то сдавлен», — уточнил Хухрев.

Если руки замерзают резко и неожиданно, с болезненными ощущениями и изменением цвета, это может быть признаком синдрома Рейно, предупредил он. В первую очередь нужно обращать внимание на наличие границы между побелевшими от холода и обычными, теплыми участками кожи. Человеку, у которого она бывает заметна, необходимо обратиться за медицинской помощью, советует врач.

«Есть такой синдром Рейно, который не является сам по себе болезнью, но является составной частью многих ревматических заболеваний. Чем это отличается от обычных холодных рук — там достаточно четко видна граница. Например, до костяшек пальцы становятся белые, как восковые, а другая часть руки — нормального цвета, и температура у нее обычная. Как правило, такое резкое замерзание сопровождается болевыми ощущениями», — пояснил Хухрев.

По его словам, боль в руках в этом случае связана со спазмом сосудов, причиной которого может быть какое-то заболевание.

Признаком патологии является также неравномерное замерзание рук и ног. В большинстве случаев у здоровых людей конечности одинаково реагируют на холод, а если мерзнут только руки, это тоже может указывать на синдром Рейно, заключил Хухрев.