Общество

Переехавшую из Узбекистана школьную подругу ищет женщина в Великих Луках

Марию Бондаренко (девичья фамилия) ищет одноклассница Наталья в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«С Машей мы учились вместе с 1-го по 4-й класс школы №88 города Барнаула Алтайского края. Отец Маши - военный, его распределили на службу в Самарканд Республики Узбекистан приблизительно в 1982-1983 годы. Мы с ней переписывались. Потом она писала, что с началом перестройки жить в Узбекистане стало невозможно, и они переехали в Великие Луки Псковской области. Там у них жили родственники. На этом наша связь прервалась», - указала заявительница.

Она дополнила свою заявку в адрес программы «Жди меня» и другой информацией. Маму разыскиваемой звали Верой Федоровной, папу – Олег, брата - Игорь.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о женщине, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1809836.