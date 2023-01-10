Общество

Приоритетные проекты на 2023 год определили в Куньинском районе

Приоритетные направления и задачи на 2023 год определили в Куньинском районе. Об этом глава муниципалитета Олег Лебедев сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Олег Лебедев / Telegram

«Самая амбициозная и в тоже время жизненно необходимая задача – это газификация (пуск газа в газораспределительную сеть посёлка Кунья) и глобальная модернизация системы теплоснабжения в посёлке Кунья и деревне Ущицы», - подчеркнул Олег Лебедев.

Также в текущем году предстоит капитальный ремонт Каськовской школы. На эти цели по федеральной программе выделено более 16 млн рублей.

Порядка 4 млн рублей направят на ремонт пяти дворовых территорий в посёлке Кунья. В ближайшие 10 дней будет заключен муниципальный контракт по итогам аукциона, состоявшегося в конце прошлого года, заверил глава района.

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в парке районного центра должна появиться новая детская площадка и благоустроена территория у домов №142 и №144 на улице Дзержинского.

«Планируются к реализации ряд других федеральных и региональных программ. О них дам информацию немного позже», - заключил Олег Лебедев.