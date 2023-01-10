Общество

В России завели первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ

В России завели первое административное дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Дело по статье 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) возбудили в отношении издательства Popcorn Books после запросов депутата. По словам Хинштейна, МВД также завело дело и по статье 20.1 (мелкое хулиганство).

«Рассчитываю, что дело будет доведено до суда и "Попкорн букс", бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам», - прокомментировал Александр Хинштейн.