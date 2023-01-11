Общество

Псковский общественник поделился необычной историей о спасении отца на войне

Известный в Псковской области коллекционер и общественный деятель Павел Дроздов поделился историей о своем отце и ведре, которое, по сути, спасло ему жизнь во время Великой Отечественной войны. Видео с рассказом в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал Государственный архив Псковской области.

Видео: Государственный архив Псковской области

«12 июля 1941 года немецкие войска оккупировали Плюсский район. С первых дней захвата района фашистские разбойники приступили к ограблению населения и колхозов, к массовым расстрелам мирного, ни в чем неповинного населения. За время оккупации подлые фашисты расстреляли, повесили и заживо сожгли 358 человек жителей района: стариков, женщин, детей», - привели в архиве фрагмент из Акта о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их сообщников на территории Плюсского района в период его временной оккупации. Материалы составлены 10 мая 1945 года.

Всё меньше остается свидетелей тех событий, отметили в архиве, но об испытаниях, выпавших на долю местных жителей, могут рассказать документы и потомки тех, кто когда-то проживал в Плюсском районе. В их числе известный в Псковской области коллекционер и общественный деятель Павел Дроздов. Он стал одним из первых посетителей Музея оккупации Псковской области 1941-1944 годов. И поведал о своем отце и ведре, которое, по сути, спасло ему жизнь.

Отец Павла Дроздова проживал в период оккупации в деревне малые Льзи. В том же акте о злодеяниях можно найти строку: «21 февраля (1944 – ред.) в деревне малые Льзи гитлеровцы при своем отступлении заживо сожгли 36 человек», - добавили в архиве.