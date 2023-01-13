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Общество

Избран председатель нового состава Общественного совета при УМВД России по Псковской области

14.01.2023 11:23|ПсковКомментариев: 0

Председателем нового состава Общественного совета при УМВД России по Псковской области избран вновь избран Джемал Малышев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

На первом заседании общественного совета также избраны заместители председателя и секретарь, утвержден состав комиссий и принят план работы на первое полугодие 2023 года.

С приветственным словом к собравшимся обратился врио начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Никульников. Он отметил, что общественники проводят большую работу, направленную на дальнейшее укрепление взаимодействия органов внутренних дел с населением, а также повышение уровня доверия граждан, и пожелал успехов новому составу совета.

Джемал Малышев - ветеран органов внутренних дел, полковник милиции в отставке. Родился в 1947 году в городе Махарадзе Грузинской ССР. В 1983 году окончил Академию МВД СССР. Возглавлял ОВД Псковского горисполкома, Учебный центр УВД, другие подразделения органов внутренних дел. После выхода на пенсию руководил правовым отделом администрации Пскова. Опытный юрист. Активный общественник.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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