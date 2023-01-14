Общество

Названа опасность зеленого картофеля

Слегка позеленевшие клубни картофеля непригодны для употребления в пищу, так как они содержат ядовитое органическое соединение, которое может вызвать отравление. Об этом сообщила врач-эндокринолог Наталья Лазуренко.

Соланин, который содержится в зеленоватой картошке, может спровоцировать целый ряд негативных последствия для здоровья. От употребления такого продукта лучше отказаться совсем. Ядовитое вещество оказывает токсическое воздействие на центральную нервную систему, пишет «Газета.ру».

«Соланин может спровоцировать целый ряд негативных последствий: головные боли, заторможенность внимания, нарушение микробиоты, воспаление слизистой оболочки ЖКТ», — предупредила врач.

При обнаружении зеленых пятен на картофеле лучше срезать их полностью или заменить продукт на более качественный, отметила специалист.