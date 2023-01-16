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Изжога может указывать на наличие тромба в лёгких – эксперты

Образование тромбов могут спровоцировать различные болезни и факторы, включая малоподвижный образ жизни. Попавший в лёгкие сгусток крови может стать смертельным для пациента, речь идёт о тромбоэмболии лёгочной артерии.

Тромбы вызывают в лёгких дискомфорт и это состояние похоже на изжогу, пишет RuNews24 со ссылкой на VeryWell Healt.

Реальную изжогу, которая длится от нескольких минут до нескольких часов, могут спровоцировать кислотный рефлюкс и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Симптомы изжоги могут пройти сами собой, если соблюдать определённую диету, отказавших от некоторых продуктов. Но если признаки изжоги сохраняются, это может быть тромб. Дискомфорт в лёгких могут сопровождать давление в области грудины, расстройства желудка.

Стоит также обратить внимание на головокружение, отёчность, боль в груди, одышку.