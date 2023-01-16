Общество

Большинство компаний Пскова индексировали зарплаты в течение последнего года - исследование

7 из 10 компаний Пскова индексировали зарплаты в течение последнего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе SuperJob.

Менее чем полгода назад проводили индексацию зарплат сотрудников в 38% российских компаний. Каждый третий работодатель (32%) делал это 6—12 месяцев назад.

Каждый второй горожанин (49%), получивший прибавку в течение последнего года, сообщил, что его доход вырос на 5—10%, почти у каждого третьего (29%) зарплата выросла менее чем на 5%. Увеличение оклада на 11—25% отметил каждый десятый (10%), на 26—50% — только 2%.

Средний размер повышения зарплаты по стране в течение последнего года составил 8,9%, что меньше, чем в 2022-м. При этом справедливым размером прибавки россияне в среднем считают почти 30% — это на 4% больше, чем в июле прошлого года.

По данным SuperJob, растут и средние рыночные зарплатные предложения работодателей:

в IT — на 15%;

в строительстве — на 12,5%;

в промышленности — на 11,6%;

в HR-сфере — на 10,9%;

в логистике — на 10,2%;

в банковской отрасли — на 9,9%;

в маркетинге, рекламе и PR — 8,7%.

Опрос проводился с 9 по 13 января.