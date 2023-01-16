Общество

Сбер и правительство РФ подписали соглашение в целях развития технологий искусственного интеллекта

В правительстве Российской Федерации состоялось подписание обновлённого соглашения о намерениях между правительством Российской Федерации, Сбербанком, АО «УК РФПИ» и АНО «Платформа НТИ» в целях развития высокотехнологичного направления «Искусственный интеллект». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

Документ подписали заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, генеральный директор АО «УК РФПИ» Кирилл Дмитриев, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков.

Напомним, что по поручению президента Российской Федерации с активным участием государственных корпораций, компаний с государственным участием и коммерческих организаций проведена работа по формированию обновлённых «дорожных карт» в целях развития отдельных высокотехнологичных направлений.

«Сбер уже несколько лет активно вовлечён в развитие искусственного интеллекта не только в процессах банка, но и в масштабах всей страны. Мы активно участвуем в реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, внедряем технологии искусственного интеллекта во все свои бизнес-процессы, развиваем сообщество дата-сайентистов и многое другое. И, конечно, готовы делиться наработками и опытом с государственными органами и отраслевыми компаниями. Подписание этого соглашения укрепляет наше взаимодействие с правительством и задаёт параметры наших совместных усилий, конечным результатом которых должно стать массовое внедрение искусственного интеллекта в ключевых отраслях и получение соответствующих экономических эффектов», - сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Сегодня более 52% крупных организаций страны внедряют искусственный интеллект в своей деятельности. По оценкам разработчиков дорожной карты, вклад этой сферы в ВВП России к 2025 году может составить до 2%. В рамках дорожной карты запланировано создание более 60 перспективных технологических решений. Их эффективность будет оцениваться по увеличению объёма российского рынка ИИ-технологий – к 2030 году он должен быть не менее 20 млрд руб., то есть увеличится минимум в два раза. В ноябре прошлого года Президент поручил в кратчайшие сроки обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта. Уверен, что дорожная карта станет ключевым инструментом по-настоящему партнёрской работы между Правительством и лидерами рынка по широкомасштабному внедрению ИИ-технологий», - отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит обеспечить достижение национального технологического суверенитета и технологического лидерства РФ в сфере искусственного интеллекта на глобальных технологических рынках в среднесрочной перспективе. Обновлённое соглашение и «дорожная карта» дают старт новому витку развития искусственного интеллекта в России — массовому внедрению ИИ в отрасли.

АНО «Цифровая экономика» возьмёт на себя функции проектного офиса по реализации «дорожной карты».