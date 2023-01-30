Общество

Мифы о здоровом питании развеяли специалисты

Специалисты развеяли популярные мифы о здоровом питании, которые распространены среди россиян.

Например, многие считают, что алкоголь в малых дозах может принести пользу организму. В частности, якобы красное вино благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. На самом деле спиртное в любых дозах только увеличивает риск онкологических заболеваний, пишет RuNews24.

Второй миф, популярный среди людей, гласит, что вегетарианство полезно для организма. Однако при отсутствии в рационе мяса, молока и яиц может возникнуть сильный дефицит железа и высококачественного белка, что грозит дистрофией, убеждают специалисты.

Третий миф также касается яиц. Есть мнение, что их употребление повышает уровень холестерина.

Также не стоит есть ююба в надежде вылечить малокровие. Это объясняется тем, что в 100 граммах такого заменителя содержится всего 2-3 миллиграмма железа, но при этом в финиках много сахара, поэтому употребление их в больших количествах может привести к ожирению.

Также причиной лишнего веса может стать привычка есть фрукты после приема пищи, добавили специалисты.