Общество

Председатель Псковского облсовпрофа встретился с представителями Горводоканала

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов принял участие в ежемесячном совещании с руководителями структурных подразделений муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» под руководством директора предприятия Константина Болотина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Основные темы обсуждения - реализация федерального отраслевого соглашения в части обеспечения достойной заработной платы работников, исполнение коллективно-договорных обязательств, вопросы охраны труда.

В своём выступлении Игорь Иванов рассказал о деятельности профсоюза в области социального партнёрства, напомнил об особых преференциях и льготах для членов профсоюза по санаторно-курортному оздоровлению и отдыху, а также представил статистику по правовому направлению областного совета профессиональных союзов.

«Благодарю аппарат управления и лично директора предприятия "Горводоканал" Константина Болотина за поддержку профсоюзных инициатив внутри предприятия, за социальную позицию и особое, бережное отношение к профессиональным кадрам. Важно, когда работает команда, в этом случае это ощущается на все 100%! Сегодня нам сообща предстоит большая работа, необходимо изыскать ресурсы, просчитать риски, но всё-таки решить вопрос по индексации заработной платы. Мы должны исполнять отраслевое соглашение, быть конкурентоспособны, уважать людей труда, выплачивая работникам достойную заработную плату. Уверен, что сообща у нас всё получится!» - отметил Игорь Иванов в своем выступлении.