Общество

Спрашивать результаты пыльцевого анализа при покупке мёда на рынке посоветовали псковичам

С марта 2023 года в силу вступают правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда, согласно которым каждая партия меда должна будет подвергаться исследованию на содержание доминирующих пыльцевых зерен. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной ветлаборатории.

«На каждую партию меда необходимо будет иметь результаты исследования. Согласно новому изданию ГОСТ-31766, вступившему в силу с 1 января 2023 года монофлорные меда подразделяются на пять видов: гречишный, липовый, подсолнечниковый, каштановый и акациевый. Мед считается монофлорным гречишным или липовым при частоте встречаемости соответствующих пыльцевых зерен не менее 30 %. Для подсолнечникового меда частота встречаемости должна быть не менее 45%. Акациевым мед считается при частоте встречаемости всего 7,0 %, а вот каштановым – при 60%», - рассказали в ветлаборатории.

Пыльцевой анализ меда является первым методом, примененным для исследования качества меда. Это микроскопическое исследование с целью установления принадлежности пыльцевых зёрен растениям. Только с помощью него можно определить, пыльцевые зерна, каких растений и в каком соотношении присутствуют в меде. Кроме того, метод позволяет определить соотношение количества пыльцевых зерен к падевым элементам.

Согласно ГОСТ 32168-2013 мёд считается цветочным при соотношении числа падевых элементов к числу пыльцевых зерен растений < 1, смешанным при значении от 1 до 3 и падевым при значении < 3, объяснили специалисты.