Спрашивать результаты пыльцевого анализа при покупке мёда на рынке посоветовали псковичам

С марта 2023 года в силу вступают правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда, согласно которым каждая партия меда должна будет подвергаться исследованию на содержание доминирующих пыльцевых зерен. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной ветлаборатории.
Пыльцевой анализ меда является первым методом, примененным для исследования качества меда. Это микроскопическое исследование с целью установления принадлежности пыльцевых зёрен растениям. Только с помощью него можно определить, пыльцевые зерна, каких растений и в каком соотношении присутствуют в меде. Кроме того, метод позволяет определить соотношение количества пыльцевых зерен к падевым элементам.
Согласно ГОСТ 32168-2013 мёд считается цветочным при соотношении числа падевых элементов к числу пыльцевых зерен растений < 1, смешанным при значении от 1 до 3 и падевым при значении < 3, объяснили специалисты.