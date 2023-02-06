Общество

В Москве из мавзолея пытались похитить тело Ленина

Московский сборщик мебели пытался украсть тело Ленина из Мавзолея. Об этом мужчина заявил правоохранителям, которые в ночь на 6 февраля заметили странного посетителя на Красной площади и доставили в отдел полиции.

Подозрительный мужчина находился возле Мавзолея около полуночи, сообщает «Московский комсомолец».

В какой-то момент он подошел к двери и попытался ее открыть, но был сразу задержан стражами порядка. Мужчина вел себя странно, говорил что-то несуразное, а позже признался, что хотел похитить тело Ленина.

Уже в отделе полиции он подтвердил свои намерения, для чего он хотел совершить такую кражу, пояснить так и не смог. В связи с неадекватным поведением была вызвана «скорая психиатрическая помощь», у мужчины выявили психиатрическое расстройство на фоне опьянения.

Задержанный оказался 42-летним москвичом. Мужчина трудился сборщиком мебели, 5 лет назад развелся с женой, с которой воспитывал троих сыновей. После распада семьи он переехал в квартиру мамы и пристрастился к спиртному. Утром 5 февраля, со слов родных, он якобы поехал к школьному другу в Пушкино, а уже в 23 часа оказался на Тверской улице, где с кем-то распивал спиртные напитки. Дальнейшие события мужчина не помнит.