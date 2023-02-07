Общество

Потребление водки выросло в России

Потребление водки на душу населения в России выросло в прошлом году на 4% и составило 5,2 л. Этот показатель растет на фоне общего увеличения продаж этого напитка почти на 6% — до 7,3 млн декалитров. Такие данные предоставил Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА). Организация считала показатель на основе официальной статистики о легальных продажах напитка и числе населения в стране.

Лидерами по покупкам водки на человека стали Сахалинская область — 11,8 л (в 2021 году — 11,9 л), Магаданская — 11 л (10,9 л), Коми — 10,4 л (не изменился), Карелия — 9,8 л (9,3 л), Ненецкий автономный округ — 9,2 л (не изменился). Из пятерки в этом году выпала Чукотка. «Известия» направили властям этих территорий запрос, сообщают «Известия».

Глава ЦИФРРА Вадим Дробиз пояснил, что социально-экономические и психологические кризисы, как правило, вызывают в России рост потребления крепкого спиртного в пределах 5%. Аналогичная тенденция есть и в других странах. Более того, в прошлом году дополнительное влияние на рынок и людей оказал уход части импортных премиальных брендов крепкой продукции — виски, рома и других напитков.

«Для среднего класса в России водка не является основным крепким напитком, но оставшиеся без активного заграничного отдыха мужчины в стране увеличили потребление всей категории "крепкого", на этот раз включая водку. Что касается топ-5 регионов по потреблению этого напитка, то следует сказать, что сам по себе показатель на этих территориях небольшой», — заметил эксперт.

Если взять Сахалинскую область, то в среднем потребитель выпивает 11,8 л водки в год или один литр в месяц, пояснил эксперт. Если же учитывать лишь реальных потребителей легальной водки, то их всего около 30% населения. Получается, что целевая аудитория этого напитка в регионе потребляет около 3,5 л водки в месяц, то есть по 0,9 л в неделю.