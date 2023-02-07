Со 100-летием гражданской авиации поздравил работников отрасли Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником и знаменательной вехой в истории отечественной авиации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
В истории региональной гражданской авиации были разные, в том числе и непростые периоды, продолжил Александр Котов. «В последние годы отрасль переживает второе рождение – расширяется маршрутная сеть авиаперелётов из Пскова, увеличивается пассажиропоток, модернизируется транспортная инфраструктура», - заметил спикер регионального парламента.
«Уверен, при поддержке государства через субсидирование воздушных перевозок в сотрудничестве с заинтересованными авиакомпаниями потенциал развития псковского аэропорта будет реализован в полной мере, - подчеркнул Александр Котов. - Желаю лётным экипажам, специалистам диспетчерских и технических служб, сотрудникам аэропорта слаженной, безаварийной работы, здоровья и благополучия!»