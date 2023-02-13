Общество

В Росприроднадзоре назвали самые «замусоренные» регионы России

Регионы России, испытывающие наибольшие проблемы с утилизацией мусора, назвала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

В этом контексте она особо выделила Краснодарский край, сообщают «Известия».

«Наша постоянная болевая точка — Краснодарский край. Это обусловлено многими причинами — в частности, турпотоком, который не учитывается в территориальной схеме. Все мы платим за мусор дома, но, когда приезжаем на отдых, то не оплачиваем коммунальный платеж. И, соответственно, объем образованных отходов не учитывается в общей территориальной схеме», — сказала Светлана Радионова.

По ее словам, Белореченский полигон переполнен, полигон под Новороссийском исчерпал свою мощность. На пределе своих возможностей и полигон в Темрюке.

«Также тяжелая ситуация с мусором в Калмыкии, Ингушетии, Дагестане, Новосибирске. На Чукотке нет ни одного отвечающего требованиям объекта, который можно было бы назвать полигоном», — отметила глава Росприроднадзора.

По словам Светланы Радионовой, ситуацию усугубляет негативное отношение населения к строительству подобных объектов.

«Людей можно понять, никто не хочет жить рядом с полигоном. Но где-то их всё равно приходится размещать», — подчеркнула она.

Напомним, первый в Псковской области экологичный технопарк, который сможет перерабатывать до 250 тысяч тонн мусора в год, планируют создать в урочище Халево Палкинского района.