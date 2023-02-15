Общество

Более половины исследованных «Хагги Вагги» оказались опасны для здоровья - Роскачество

Обнаруженные в магазинах токсичные «Хагги Вагги» были маркированы не как игрушки, а как сувениры или промопродукция, рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Ранее Роскачество заявило, что в большинстве исследованных «Хагги Вагги» были найдены токсичные вещества.

«Игрушка стала популярной, и эта популярность вызвала недобросовестную конкуренцию. На рынке под видом игрушки появляется товар, который маркируется как сувениры, то есть это не для игры, или как промопродукция, которая продвигает игру. Поэтому они не проходили обязательную оценку соответствия на требования к игрушкам», — объяснила Саратцева в эфире радио Sputnik.

В итоге, по ее словам, это привело к тому, что более 60 процентов исследованных товаров содержали нарушения, которые несут риски для здоровья.

«Это прежде всего токсичные вещества и фенол. А поскольку это игрушка-обнимашка, дети проводят много времени в тактильном контакте с ней», – подчеркнула она.