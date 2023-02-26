Общество

С начала года спрос на жилье в России упал на треть

С начала года количество сделок на первичном рынке жилья в Москве упало на 34%, в Подмосковье — на 38%, в Санкт-Петербурге — на 4%, в Ленинградской области — на 29%, рассказал первый вице-президент GloraX Александр Андрианов.

За год, по сравнению с январем 2022-го, этот показатель уменьшился на 23% в Москве, в Санкт-Петербурге — на 29%, в Ленинградской и Московской областях — на 24% и 41% соответственно, добавил девелопер, пишут «Известия».

По информации федеральной компании «Этажи», активность на первичном рынке в России в начале года по сравнению с декабрем прошлого снизилась на 34%, на вторичном — на 42%. Схожие данные и у представителя одной из крупнейших девелоперских компаний в РФ: спрос на новостройки в январе 2023-го по сравнению с декабрем 2022-го упал на 32%, а по сравнению с январем прошлого года — на 60%. А по данным «Авито Недвижимости», в январе-феврале 2023-го квартирами в новых домах интересовались на 35,9% меньше граждан, чем год назад, а вторичным жильем — на 10%.

«Действительно, сейчас мы наблюдаем снижение покупательской активности, это достаточно объективная ситуация. После рекордных объемов продаж в 2021-м — начале 2022-го, последовал спад, и реализация сегодня ниже на 20-30%», — отметил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Кроме того, увеличиваются и ипотечные ставки как базовые, так и по субсидированным программам, что не способствует росту продаж, добавил девелопер. Так, с 1 января этот показатель по льготной ипотеке на новостройки вырос с 7% до 8%. Программа была запущена весной 2020-го в качестве антикризисной меры — изначально такие займы выдавались под 6,5% годовых.

Спрос на новостройки с начала года упал примерно до 30%, в том числе из-за увеличения ставок по околонулевой ипотеке, которую девелоперы предоставляют совместно с банками, отметила руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова.