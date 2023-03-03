Общество

Диетолог назвала продукт для заряда энергии и получения сил

Финики содержат много полезных веществ и могут быть хорошей альтернативой свежим фруктам в рационе, отметила врач-диетолог, нутрициолог Анжелика Дюваль.

«У фиников достаточно высокая калорийность, почти 300 килокалорий на 100 граммов. Этот продукт можно использовать, чтобы зарядиться энергией, получить силы. Белков в финиках не так много, зато много пищевых волокон, за счет которых питается микрофлора и улучшается работа кишечника. В финиках содержится большое количество кремния, он стимулирует синтез коллагена, что необходимо для хорошей кожи и женской красоты. В них много хрома, который усиливает действие инсулина, регулирует уровень глюкозы в крови. Также в составе фиников есть триптофан – аминокислота, влияющая на настроение, она может быть полезна, если есть проблемы со сном», – перечислила Анжелика Дюваль.

В финиках много сахара, поэтому при их употреблении нужно соблюдать определенные правила, чтобы не перегружать желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и избежать набора лишнего веса, продолжила диетолог в интервью радио Sputnik.

«Финики нужно мыть перед тем, как есть, потому что липкий слой, который естественным образом может во время сушки вырабатываться, является подходящим местом для развития бактерий. Есть финики лучше либо отдельно от всего, либо вместе с фруктами и овощами, чтобы они могли нормально перевариться, не залеживаться ни в каких отделах ЖКТ и не провоцировать метеоризм. Я рекомендую съедать три-четыре финика в сутки, лучше в первой половине дня. Если есть их перед сном, сахара будут перевариваться всю ночь и нагружать ЖКТ», – предупредила Анжелика Дюваль.

Важно также правильно выбирать финики, добавила диетолог. По ее словам, слишком липкие или светлые плоды могут оказаться некачественными, это далеко не лучший вариант с точки зрения пользы для здоровья.

«Финики должны быть именно высушены, а не вымочены, например, в сахарном сиропе. Это можно определить на глаз. Если они липкие и как будто покрыты маслянистым слоем, это говорит о том, что их вымачивали. На сахаре вырастает большое количество бактерий и грибков за время транспортировки продукта и его хранения в магазине. Часто при вымачивании еще и косточка удаляется, и у бактерий появляется прекрасный доступ внутрь. Лучше выбирать темные финики, потому что светлые, скорее всего, собирали незрелыми. Уточнять сроки годности и хранения. Если финики продают на развес, требуйте соответствующие документы. Лучшими финиками считаются привезенные из ОАЭ или Саудовской Аравии – такие плоды будут крупными, сладкими, хорошо созревшими», – посоветовала Анжелика Дюваль.

Пациентам с сахарным диабетом финики можно есть только с разрешения врача, при язве и мочекаменной болезни не рекомендуется употреблять эти плоды, заключила диетолог.