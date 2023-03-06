Общество

Шоу с ростовой куклой подарит гостям ТРК «Акваполис» 8 марта

Шоу с ростовой куклой и выступлением танцевальных групп состоится в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове 8 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРК.

«В Международный женский день в "Акваполисе" всех гостей комплекса поздравит сам Григорий! Это будет не просто выступление, а целое шоу из любимых песен в сопровождении шоу-балета», – отметили в ТРК.

Также в программе ожидается вступление команд хип-хоп центра «…Хоть отбавляй!», вручение призов и подарков самым активным гостям.

Начало праздника в 15:00. Вход свободный.