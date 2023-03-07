Общество

Матерей и жён мобилизованных в Пушкиногорском районе поздравили с наступающим 8 Марта

Матерей и жён мобилизованных в Пушкиногорском районе поздравили с наступающим Международным женским днем. Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«В преддверии женского праздника слова особого приветствия хочется адресовать матерям и жёнам наших мобилизованных земляков, находящихся в зоне проведения специальной военной операции», - написала Оксана Филиппова.

Поздравительные открытки, цветы и сладкие подарки матерям и жёнам мобилизованных Оксана Филиппова вручила совместно с заместителем Ириной Серовой и уполномоченной по работе с семьями мобилизованных Ольгой Клюковской.

«Дорогие женщины! Примите наши самые искренние поздравления! Понимаем, что ваши женские сердца испытывают сейчас особые тревоги и волнения, переживания за своих мужчин. Пусть скорее в ваших домах прозвучит голос родного человека! Счастья, душевного спокойствия, семейного благополучия и мира каждой семье! С праздником!» - добавила Оксана Филиппова.