Общество

Врач рассказала, какие цветы могут вызвать аллергию и головную боль

Некоторые букеты могут вызвать аллергию и нанести вред здоровью, предупредила директор по производству лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева в преддверии Международного женского дня.

Накануне 8 марта многие дамы получают букеты цветов. Однако некоторые из них могут вызвать аллергию из-за пыльцы, которая содержится в цветах. Врач перечислила цветы, которые могут стать причиной аллергической реакции, пишет RuNews24.

«Рожь, пшеница, люцерна, рис, просо. Также аллергию может вызвать эвкалипт», - рассказала специалист.

Врач подчеркнула, что эвкалипт и злаковые могут спровоцировать возникновение аллергии. Однако именно они зачастую используются в оформлении цветочных композиций.

Также вызывают опасность гиацинты или крокусы. Аллергенными являются цветы с содержанием легкой пыльцы – маргаритки, герберы, гипсофила и другие. Цветы могут вызвать головную боль. Необходимо сразу извлечь из букета цветы, которые могут вызвать аллергию, добавили «Известия».