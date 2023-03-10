Общество

Форму для жалоб на недобросовестных лекторов разработали в Минпросвещения

Понятие просветительской деятельности уточнили в законе в апреле 2021 года. Также летом 2022 года кабмин уточнил порядок, условия и формы ведения лекций, презентаций, семинаров, мастер-классов, круглых столов и дискуссий в школах, вузах и организациях культуры. Новый проект приказа Минпросвещения уточняет, что именно считать нарушением просветительской деятельности и куда жаловаться в этом случае.

Как следует из проекта приказа Минпросвещения, пожаловаться на просветителя можно, если будет установлен факт, что он распространяет информацию с нарушением законодательства РФ или установленных правил просветительской деятельности в России, сообщает «Парламентская газета».

Всего документ выделяет десять основных причин для жалоб. Это в том числе побуждение к действиям, противоречащим Конституции; разжигание социальной, расовой, национальной или религиозной розни; распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий или информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам.

Также просветитель может стать субъектом проверки, если в его лекциях, презентациях или семинарах используются материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних; информация о способах изготовления и использования наркотических средств; о способах совершения самоубийства и так далее.

Установить форму и порядок подачи претензий на недобросовестных лекторов потребовалось после того, как в июле прошлого года вступили в силу новые правила просветительской деятельности в России. Само же это понятие в законодательстве уточнили всего за год до этого. Ранее просветительская деятельность была прописана в законе об образовании, но никак не регламентировалась.

По новым правилам просвещение граждан может проводится в виде лекций, презентаций, семинаров, мастер-классов, круглых столов, дискуссий и иных форм, в том числе с использованием интернета. А проводить такие мероприятия могут органы госвласти, местного самоуправления или уполномоченные ими организации, а также физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Если просветитель — иноагент, это должно быть указано.

Лекции и семинары должны «содействовать взаимопониманию между людьми, реализации права на свободный выбор мнений и убеждений, развитию способностей человека, а также формированию его личности в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями». Кроме того, в правилах записали, что просветителям делать строго-настрого запрещено — эти пункты как раз и соответствуют десяти основаниям для жалоб на недобросовестных лекторов.

«Предложенный механизм позволит контролировать исполнение этих норм, — сказала член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова. — Все жалобы должны быть детально проанализированы и систематизированы. Претензионный подход лишь послужит эффективной формой досудебного разрешения конфликта».

При этом депутат уточнила, что в результате этой работы, возможно, «последует принятие нового федерального закона для искоренения текущих неблагоприятных явлений в просветительской деятельности в России».

Как отметил президент Ассоциации специалистов онлайн-образования Григорий Кузнецов, четкие правила и ответственность за их исполнение будут особенно полезны для «онлайн-школ» и «курсов», многие из которых формально не подпадают под закон об образовании и регулируются только законом о просветительской деятельности.

«Наличие возможности быстро подать жалобу позволит улучшать «общую ситуацию» в данной области «образования». Не секрет, что под прикрытием просветительской деятельности у нас зачастую пытаются распространять деструктивные знания и инициативы. Особенно в молодежной среде», — сказал эксперт.

По мнению Кузнецова, сейчас даже далеко не каждый ответственный гражданин пойдет писать заявление в прокуратуру для осуществления проверки, простой же и понятной формой может воспользоваться любой, кто заметил нарушения.