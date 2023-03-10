Общество

Сокращение числа госслужащих: «за» и «против»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему сокращения числа госслужащих. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Миллиардер Олег Дерипаска предложил в два-три раза снизить число чиновников в России и «в пару раз» — численность правоохранителей. По его словам, нынешнее количество чиновников стало серьезной обузой для экономики, которая и так находится под сильным давлением санкций. Его предложение направлено на отход от госкапитализма и на увеличение свободы и конкуренции на рынке.

Миллиардер уже не первый раз призывает изменить подход к решению как экономических, так и аппаратных вопросов. Еще в конце декабря прошлого года Дерипаска высказал мысль о том, что от предпринимателей зависит, как скоро в России наступят «положительные перемены», и предложил убрать гласные и негласные запреты на занятие государственных должностей бизнесменами.

Безусловно, инициативы миллиардера вызывают активное обсуждение, оценки его идей разные - от негодования до поддержки.

Многие эксперты давно говорят, что проблемой российской государственной системы является разрастание корпуса чиновников. Это убеждение существовало в нашей стране ещё в XIX веке. Но в то же время статистика говорит об обратном: даже в XIX веке Россия скорее испытывала дефицит чиновников и городовых, а сейчас эти цифры скорее средние, чем высокие.

Тем более, по словам экспертов, проблема администрирования отраслей государственного управления все-таки есть. На данный момент скорее актуален вопрос увеличения количества чиновников, так как государство все больше принимает участие в решении вопросов экономики, растет и объем социальных расходов, которые необходимо администрировать. Из-за этого на существующий штат чиновников ложится больший объем задач, но качество их работы, соответственно, падает.

Нужно ли сокращать количество госслужащих? Об этом в программе «Дневной дозор».

Если сокращать штат чиновников, то в первую очередь — контрольно-надзорных органов, так как их слишком много, утверждает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. Но, по его мнению, правоохранительные структуры в сокращении не нуждаются.

«Это предложение звучит не в первый раз из уст различных политических деятелей. Моё мнение: количество так называемых чиновников, или работников бюджетной сферы, стоит сократить. Если говорить со стороны бизнеса, количество контрольно-надзорных органов и так велико. Для сравнения: около 50 организаций постоянно проверяют бизнес. Конечно, такое количество довольно раздуто. Поэтому имело бы место и разумно было сокращать количество сотрудников контрольно-надзорных органов. Силовиков, в контексте безопасности нашего государства, сокращать необходимости не вижу. Ещё будучи депутатом слышал со стороны правоохранительных органов, что количества сотрудников для полного обеспечения безопасности граждан недостаточно».

Нужно сократить не только штат чиновников и силовиков, но и различные бюджетные учреждения, которые не несут пользы, считает лидер фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак. Он рассказал, какие госорганизации следует рассмотреть в первую очередь.

«Я считаю, что нужно сокращать не только количество чиновников и силовиков, также нужно сокращать то огромное количество различных бюджетных учреждений, многие из которых или не приносят пользу, или их можно задвоить с другими учреждениями. Также я считаю, что если начинать оптимизировать расходы нашего государства на эти бюджетные государственные учреждения, то начинать нужно с пенсионного фонда и упразднить его полностью. Всю их недвижимость, транспортные средства использовать рационально, а пенсию люди должны получать путём перечисления этих пенсионных накоплений на обычные сбербанковские счета. Всем этим делом уже должен распоряжаться Сбер. Я бы с этого начал».

Правоохранительные органы нельзя сокращать, потому что это может привести к повышению уровня преступности, уверен руководитель Псковского регионального отделения «Партии пенсионеров», заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов. Необходимое количество остальных госслужащих должны определять региональные и муниципальные власти.

«Нужно оценивать ситуацию, какие функции выполняет госслужащий и с какой нагрузкой. А что касается силовиков: у нас с преступностью в стране разве покончено, чтобы сокращать? Этим моментально воспользуются деструктивные элементы и будет расцвет преступности. А сокращение чиновников, думаю, решается на региональных и муниципальных уровнях. Руководящие органы определяют, сколько им нужно сотрудников, чтобы выполнять возложенные обязанности».

Решение о сокращении чиновников или силовиков должен принимать либо президент, либо руководитель правительства, а не Олег Дерипаска, считает председатель профсоюзов России СОЦПРОФ, экс-депутат Госдумы Сергей Вострецов. На его взгляд, миллиардеру в первую очередь стоит заняться повышением благосостояния своих сотрудников.

«Сокращать чиновников или нет – решение должен принимать или президент, или руководитель правительства. Поскольку именно они занимаются госаппаратом, а не олигархи вроде Дерипаски. Он лучше бы думал, как платить зарплату побольше своим работникам. Откуда появился Дерипаска? Все мы из Советского Союза, все были инженерами простыми, а теперь миллиарды появились. Наверное, не трудом праведным. Я поэтому посоветовал бы ему поменьше выводить деньги за границу. Владимир Владимирович (Путин – ред.) в своём послании сказал, что ни одной слезинки ни один российский рабочий не проронил, когда у олигархов всё забрали. Посоветовал бы Дерипаске поэтому заниматься лучше социальной сферой на своём производстве, чтобы его рабочие жили в счастье и получали достойную зарплату, занимался бы своим делом. И оставить вопрос чиновников и бюджетников на совести тех, кто этим занимается».

ЛДПР уже давно придерживается позиции, что в России слишком большой чиновничий штат, его необходимо сокращать, объясняет координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

«У ЛДПР есть чёткая позиция, сформированная ещё десятилетие назад. Мы считаем, что в России слишком сильно раздут чиновничий аппарат, более того, раньше был раздут ещё и депутатский корпус. Поэтому, когда было сокращение 44 депутатов до 26, ЛДПР также поддержала инициативу. Мы считаем, что нашей стране не нужен такой большой аппарат чиновников, тем более Псковской области с её небольшим количеством жителей, но при этом посмотрите, сколько в администрации, в правительстве работает людей, как раздуты отделы. Хорошо, хотя бы областное Собрание сократили».

В муниципалитетах нельзя проводить сокращения штатов служащих, утверждает глава Бежаницкого района Сергей Михеев. Более того, он отметил, что в муниципалитетах существует проблема нехватки сотрудников правоохранительных органов.

«Считаю, что любое отдаление властных структур, в том числе правоохранительных органов, от населения негативно влияет на настроения жителей любого муниципального образования. Поэтому затрагивать муниципальный уровень, чтобы он попадал под какие-то реорганизации, оптимизации, сокращения, нельзя. Нужно думать о престиже сотрудников правоохранительных органов, особенно в сельской местности. Нужно всячески заинтересовывать молодых людей служить в органах. Сегодня достаточно сложно подобрать новые кадры. По моим данным, и при существующем штатном расписании в бежаницкой полиции сложно заполнить вакансии квалифицированными кадрами».

Любое решение о сокращении должно базироваться не на количестве чиновников, а на оценке содержания и эффективности работы конкретных госслужащих или структур. Проблема в том, что некоторые их функции дублируются и в излишней бюрократии, которая традиционно сопутствует работе госслужащих. Ведь дефицит чиновников в разных сферах может доставить людям гораздо более значительные неудобства и проблемы, чем избыток госслужащих. В муниципалитетах знают об этом не понаслышке.

Анастасия Сливинская