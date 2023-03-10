Сокращение числа госслужащих: «за» и «против»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему сокращения числа госслужащих. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Миллиардер Олег Дерипаска предложил в два-три раза снизить число чиновников в России и «в пару раз» — численность правоохранителей. По его словам, нынешнее количество чиновников стало серьезной обузой для экономики, которая и так находится под сильным давлением санкций. Его предложение направлено на отход от госкапитализма и на увеличение свободы и конкуренции на рынке.
Миллиардер уже не первый раз призывает изменить подход к решению как экономических, так и аппаратных вопросов. Еще в конце декабря прошлого года Дерипаска высказал мысль о том, что от предпринимателей зависит, как скоро в России наступят «положительные перемены», и предложил убрать гласные и негласные запреты на занятие государственных должностей бизнесменами.
Безусловно, инициативы миллиардера вызывают активное обсуждение, оценки его идей разные - от негодования до поддержки.
Многие эксперты давно говорят, что проблемой российской государственной системы является разрастание корпуса чиновников. Это убеждение существовало в нашей стране ещё в XIX веке. Но в то же время статистика говорит об обратном: даже в XIX веке Россия скорее испытывала дефицит чиновников и городовых, а сейчас эти цифры скорее средние, чем высокие.
Тем более, по словам экспертов, проблема администрирования отраслей государственного управления все-таки есть. На данный момент скорее актуален вопрос увеличения количества чиновников, так как государство все больше принимает участие в решении вопросов экономики, растет и объем социальных расходов, которые необходимо администрировать. Из-за этого на существующий штат чиновников ложится больший объем задач, но качество их работы, соответственно, падает.
Нужно ли сокращать количество госслужащих? Об этом в программе «Дневной дозор».
Если сокращать штат чиновников, то в первую очередь — контрольно-надзорных органов, так как их слишком много, утверждает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. Но, по его мнению, правоохранительные структуры в сокращении не нуждаются.
Нужно сократить не только штат чиновников и силовиков, но и различные бюджетные учреждения, которые не несут пользы, считает лидер фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак. Он рассказал, какие госорганизации следует рассмотреть в первую очередь.
Правоохранительные органы нельзя сокращать, потому что это может привести к повышению уровня преступности, уверен руководитель Псковского регионального отделения «Партии пенсионеров», заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов. Необходимое количество остальных госслужащих должны определять региональные и муниципальные власти.
Решение о сокращении чиновников или силовиков должен принимать либо президент, либо руководитель правительства, а не Олег Дерипаска, считает председатель профсоюзов России СОЦПРОФ, экс-депутат Госдумы Сергей Вострецов. На его взгляд, миллиардеру в первую очередь стоит заняться повышением благосостояния своих сотрудников.
ЛДПР уже давно придерживается позиции, что в России слишком большой чиновничий штат, его необходимо сокращать, объясняет координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.
В муниципалитетах нельзя проводить сокращения штатов служащих, утверждает глава Бежаницкого района Сергей Михеев. Более того, он отметил, что в муниципалитетах существует проблема нехватки сотрудников правоохранительных органов.
Любое решение о сокращении должно базироваться не на количестве чиновников, а на оценке содержания и эффективности работы конкретных госслужащих или структур. Проблема в том, что некоторые их функции дублируются и в излишней бюрократии, которая традиционно сопутствует работе госслужащих. Ведь дефицит чиновников в разных сферах может доставить людям гораздо более значительные неудобства и проблемы, чем избыток госслужащих. В муниципалитетах знают об этом не понаслышке.
Анастасия Сливинская