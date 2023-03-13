Общество

Петербурженка выгнала дочь из дома из-за съеденного торта

В Петербурге местная жительница выгнала из дома свою 16-летнюю дочь за то, что она съела весь торт и не оставила матери ни кусочка.

Известно, что предыдущие три недели женщина была в запое из-за того, что ее уволили с работы, пишет RuNews24.

Помимо дочери, у нее есть еще двое детей, но младшими занимается отец. А в тот день женщина заметила, что не осталось ни кусочка торта, начала кричать, выбросила вещи дочери и выгнала ее саму из дома.

Соседи сообщают, что у женщины мог произойти нервный срыв, так как раньше с ней подобного не происходило. Сейчас в отношении матери проводится проверка, отметили в 78.ru.