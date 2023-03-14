Общество

В России снижается заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусом - Роспотребнадзор

В России наблюдается спад заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, в том числе гриппом и коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, за прошедшую неделю в стране выявили 80 тысяч новых зараженных коронавирусом, что на 11,5% меньше, чем было неделей ранее. На данный момент лабораторные исследования чаще всего выявляют зараженных омикроном.

Что касается заболеваемости гриппом и ОРВИ, здесь новых случаев заражения стало на 19% меньше. Чаще всего у больных диагностируют вирус гриппа В, пишет RuNews24.