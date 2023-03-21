Общество

«БиоВитрину» готовятся открыть в России

Веб-ресурс «БиоВитрина» — это база данных с информацией о биологических образцах (тканях, плазме, сыворотке крови) людей с различными, в основном онкологическими, диагнозами. Идея разработки — в обратной связи между учеными, врачами и исследователями, пользователями платформы.

Как пояснили разработчики, в настоящее время большая часть образцов получена от доноров с онкологическими заболеваниями. Создание платформы «БиоВитрина» началось в 2021 году, когда перед учеными была поставлена задача разработать прототип продукта и программного решения, уточняют «Известия».

В Научном центре мирового уровня (НЦМУ) «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение» (структурное подразделение Сеченовского университета) создали уникальный медицинский веб-ресурс «БиоВитрина».

«Мы старались максимально учесть пожелания как свои, так и наших коллег, чтобы разработка была удобной и, самое главное, востребованной. Мы не ожидали, что такой, на первый взгляд, простой продукт, как веб-репозиторий биологических образцов, может быть полезен не только ученым, но и нашим клиническим партнерам, то есть врачам, а также донорам образцов, то есть пациентам», — рассказала младший научный сотрудник НЦМУ «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение» Анастасия Букреева.

Участники платформы могут не только обмениваться данными, но и дополнять их новыми результатами, находить соратников в решении научной проблемы.

Сайт поможет в изучении фундаментальных принципов возникновения рака, в исследовании новых лекарств без лишних затрат времени и денег на поиск подходящего испытуемого. Полезен портал и самим пациентам — на нем у каждого донора биологического образца есть личный кабинет с доступом к результатам исследований. Лечащий врач донора сможет использовать эти данные для подбора наиболее эффективной терапии.