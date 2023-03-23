Общество

На финишную прямую строительства газопровода выходит подрядчик в Пушкиногорском районе

На финишную прямую строительства газопровода выходит подрядчик в Пушкиногорском районе. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

Рабочий выезд начался с Островского района. Вместе с руководителем «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым, его заместителем Игорем Мелузовым и первым заместителем главы района Юлией Колпинской Армен Мнацаканян посетил несколько улиц города Острова, где уже проложены газопроводы, впереди – подключение домовладений.

«Также осмотрели ход работ по подключению газа к Вечному огню на Братском кладбище воинов Советской армии, погибших в 1941-1945 годах, по инициативе "Единой России". Планируется завершить работы ко Дню освобождения Острова», - уточнил он.

На рабочей встрече с главой района Дмитрием Быстровым вице-спикер обсудил графики работ по программе догазификации. Также подробно проговорили вопросы задолженности муниципальных предприятий за поставку газа, актуализировали графики выплат.

В Пушкиногорском районе по программе газификации подрядчик выходит на финишную прямую строительства газопровода «Новоржев - Пушкинские Горы». Другой подрядчик занимается проектированием газопровода высокого давления, который приведет газ на ГРС Новоржева, а далее – на Пушкинские Горы.

«Процесс не быстрый, но шаг за шагом мы движемся к поставленной цели», - заключил Армен Мнацаканян.