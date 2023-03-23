Общество

Блогера Илью Варламова* и юриста Павла Чикова* признали иноагентами

Минюст РФ включил в список иноагентов юриста Павла Чикова* и блогера Илью Варламова*. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции России.

«23 марта 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С.М. Лада-Русь* (Пеунова*), П.В. Чиков*, Р.В. Айсин*, Б.В. Бакалейко*, И.А. Варламов*, а также объединение лиц – "Парни Плюс/Парни+"**», - говорится на сайте сообщения.

По мнению Минюста РФ, Павел Чиков* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов. Блогер Илья Варламов*, как пишет ведомство, «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников».

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*признан в РФ физлицом-иноагентом

** организация, выполняющая функции иноагента.