Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
досрочный выход на пенсию
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
о показаниях электросчётчика
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
Парк у реки Милевки
Псковское гостеприимство
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Господин Рейтингомер
Оплата за ОДН с марта
и снова в грязи
построй дом своей мечты
Антон Минаков о работе ЛДПР
Оазис здоровья под Псковом
факторинг для бизнеса
Защита для псковских предпринимателей
Подарки к 23 февраля
 
 
 
ещё Общество 23.03.2023 11:067 Полсотни детей не могли вылечить зубы в Пскове из-за отсутствия врача 23.03.2023 22:000 Врач предупредила об опасных последствиях сна в линзах 23.03.2023 21:500 Осужденные помогают населению в Себежском районе с доставкой дров 23.03.2023 21:420 Эндокринолог рассказала, кому опасен виноград 23.03.2023 21:200 Себежане могут бесплатно доехать до больниц и поликлиник Великих Лук на медицинском автобусе 23.03.2023 21:140 Свалку выявили на переданной движению «ПсковАРТ» земле
 
 
 
Самое популярное 22.03.2023 12:4611 Директор псковской управляющей компании объяснила крупные суммы в квитанциях за март 22.03.2023 10:448 Псковичи возмущены повышением квартплаты в три раза 16.03.2023 09:300 Воруют всё: магазинные хищения по-псковски 17.03.2023 12:571 При лобовом столкновении автомобилей на трассе «Псков» погибли водители-ровесники 22.03.2023 09:571 Псковского бизнесмена и экс-депутата Аркадия Маркова приговорили к лишению свободы за экстремизм
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Блогера Илью Варламова* и юриста Павла Чикова* признали иноагентами

23.03.2023 20:09|ПсковКомментариев: 0

Минюст РФ включил в список иноагентов юриста Павла Чикова* и блогера Илью Варламова*. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции России.

«23 марта 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С.М. Лада-Русь* (Пеунова*), П.В. Чиков*, Р.В. Айсин*, Б.В. Бакалейко*, И.А. Варламов*, а также объединение лиц – "Парни Плюс/Парни+"**», - говорится на сайте сообщения.

По мнению Минюста РФ, Павел Чиков* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов. Блогер Илья Варламов*, как пишет ведомство, «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников».


*признан в РФ физлицом-иноагентом
** организация, выполняющая функции иноагента.
Теги: #Минюст #иноагент
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где и как планируете отдыхать летом?
В опросе приняло участие 158 человек
23.03.2023, 22:000 Врач предупредила об опасных последствиях сна в линзах 23.03.2023, 21:500 Осужденные помогают населению в Себежском районе с доставкой дров 23.03.2023, 21:420 Эндокринолог рассказала, кому опасен виноград 23.03.2023, 21:240 Международный конкурс молодых музыкантов откроется в Пскове 24 марта
23.03.2023, 21:200 Себежане могут бесплатно доехать до больниц и поликлиник Великих Лук на медицинском автобусе 23.03.2023, 21:152 Сергей Вострецов: Угроза президенту нашей страны, это все равно, что нападение на наше государство 23.03.2023, 21:140 Свалку выявили на переданной движению «ПсковАРТ» земле 23.03.2023, 21:020 Неизвестные насекомые, жившие 40 млн лет назад, обнаружены в балтийском янтаре
23.03.2023, 20:510 Семь регистраций о браке провели в Пскове в «красивую» дату 23.03.2023, 20:400 Проблемы организации досуга для жителей обсудили в псковской деревне Череха 23.03.2023, 20:200 Свыше 600 пособий по беременности и родам выплатили в Псковской области с начала года 23.03.2023, 20:120 Более 17 тонн пищевого желатина не пропустили через границу РФ в Псковской области
23.03.2023, 20:090 Блогера Илью Варламова* и юриста Павла Чикова* признали иноагентами 23.03.2023, 20:000 Cоциальный фонд предупреждает псковских пенсионеров о телефонных мошенниках 23.03.2023, 19:500 Определить принадлежность следов на снегу предлагают сотрудники нацпарка «Себежский» 23.03.2023, 19:400 Гастроэнтеролог раскритиковал популярную диету
23.03.2023, 19:250 10-летнего ребенка сбил автомобиль в Пскове 23.03.2023, 19:220 Концерт органной музыки пройдет в Пскове 25 марта 23.03.2023, 19:170 Что еще пора посеять на рассаду в марте, напомнили псковичам 23.03.2023, 19:050 Жителям Псковской области предлагают оценить качество транспортного обслуживания
23.03.2023, 18:410 Месячник антинаркотической направленности проведут в Псковской области 23.03.2023, 18:340 Нарушения при организации маневровой работы на железной дороге выявили в Псковской области 23.03.2023, 18:340 В 23 ФАПах Островского района до конца года запустят продажу лекарств 23.03.2023, 18:320 Москвич в ответ на пощечину ударил знакомого ножом в Бежаницком районе
23.03.2023, 18:311 Более тысячи новых отечественных лекарств зарегистрировали в России в 2022 году 23.03.2023, 18:300 Работу комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили в Пскове 23.03.2023, 18:280 Правила перевозки животных мелких пород в общественном транспорте напомнили псковичам 23.03.2023, 18:250 Выставку документов «Женский вопрос в первые годы советской власти» представят в Великих Луках
23.03.2023, 18:231 «Ни пройти, ни проехать»: состояние дороги в пригороде возмутило великолучан 23.03.2023, 18:210 Омбудсмен посетил отделения полиции в Новоржевском и Бежаницком районах 23.03.2023, 18:140 Около 80 участников соберет форум работающей молодежи в Пскове 23.03.2023, 18:070 Модернизацию системы водоснабжения в деревне Писковичи обсудили в Псковском районе
23.03.2023, 18:000 Информацию о судьбе двоюродного деда-танкиста ищет внучка в Псковской области 23.03.2023, 17:590 На финишную прямую строительства газопровода выходит подрядчик в Пушкиногорском районе 23.03.2023, 17:540 Справедливороссы предлагают ввести новые выплаты на детей для потерявших работу родителей 23.03.2023, 17:460 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 23 марта
23.03.2023, 17:392 Блогера Максима Каца* заочно арестовали за фейки об армии РФ  23.03.2023, 17:381 Частный случай классовой ненависти 23.03.2023, 17:280 Позолоту иконостаса Троицкого собора в Пскове исследуют для определения методик реставрации 23.03.2023, 17:190 Недостающие знаки оборудуют на дорогах в Пскове
23.03.2023, 17:170 Россияне сокращают расходы на домашних животных 23.03.2023, 17:090 «Поэт и правдоруб»: Песня о надежде на дядюшку Си 23.03.2023, 17:090 Наталья Мельникова о ТОСах в округе №5 и общении с избирателями в соцсетях 23.03.2023, 17:010 Путин учредил медаль «За храбрость»
23.03.2023, 17:000 Турнир по стрельбе из боевого оружия провели среди псковских росгвардейцев 23.03.2023, 16:530 Нужна ли система оценки работы чиновников и депутатов на портале госуслуг? 23.03.2023, 16:470 Грунт вдоль бортовых камней продолжают убирать с дорог в Пскове. ФОТО 23.03.2023, 16:450 Суд пересмотрит дело о бизнесе с посуточной сдачей квартиры в центре Пскова
23.03.2023, 16:420 ЕГЭ дает социальный лифт, заявил Мишустин 23.03.2023, 16:370 Женщина в ходе ссоры воткнула нож в лицо соседа в Псковской области 23.03.2023, 16:320 Скандальную инсталляцию кричащей женщины демонтировали в Пскове 23.03.2023, 16:300 «Дни Росгвардии» идут в Псковской области
23.03.2023, 16:280 Уголовное дело возбудили в российском регионе из-за заражения людей сибирской язвой 23.03.2023, 16:150 Старт лиги дебатов для псковских школьников объявляет Молодёжный парламент 23.03.2023, 16:140 ВТБ узнал, в каком возрасте клиенты берут ипотеку 23.03.2023, 16:120 Капремонт здания Полистовского заповедника планируют завершить до конца года
23.03.2023, 16:091 Правительство России рассмотрит инициативу о запрете вейпов 23.03.2023, 16:070 ПЛН-ТВ: Псковская Венера. Убрать нельзя оставить 23.03.2023, 16:000 Фотофакт: Подснежники распустились на Сиреневом бульваре в Пскове 23.03.2023, 15:590 Иностранца задержали в Себежском районе при попытке незаконно покинуть РФ
23.03.2023, 15:540 Международная конференция «Сельские храмы. Незабытое» стартовала в Изборске 23.03.2023, 15:530 Новый автомобиль УАЗ передали псковским десантникам 23.03.2023, 15:350 Антон Минаков о разбитых дорогах, росте тарифов ЖКХ и готовности ЛДПР к выборам 23.03.2023, 15:350 Пскович украл алкоголь из магазина на улице Юбилейной
23.03.2023, 15:182 Феномен современного искусства 23.03.2023, 15:170 Появление мифа о запрете мочить манту объяснил инфекционист 23.03.2023, 15:151 «Сообразим на троих»: Братья навек, транспортные проблемы и смена псковского представителя в Общественной палате. ВИДЕО 23.03.2023, 15:140 Дмитрий Быстров о реализации национальных проектов в Островском районе
23.03.2023, 15:120 Магазины «Бизон» приглашают покупателей за качественной мясной продукцией 23.03.2023, 15:110 Псковскому музею подарили уникальные вещи, связанные с Пушкиным 23.03.2023, 15:080 Когда ЛДПР официально определится с кандидатом на пост губернатора, сообщил Антон Минаков 23.03.2023, 15:030 Псковский адвокат о решении суда признать положения статьи УК неконституционными: Это большой шаг на пути к защите прав и интересов человека
23.03.2023, 14:550 Владимир Путин: «Единая Россия» формулирует инициативы по важнейшим направлениям развития и защите прав граждан 23.03.2023, 14:390 Дождь и до +13 градусов прогнозируют в Псковской области 24 марта 23.03.2023, 14:370 В Палкинском районе мужчина более года незаконно хранил в своем доме патроны 23.03.2023, 14:242 Антон Минаков планирует составить депутатский запрос для проверки качества построенных в Псковской области дорог
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru