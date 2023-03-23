Эдуарда Свильпова назначили на должность великолукского транспортного прокурора

Эдуард Свильпов назначен на должность великолукского транспортного прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Фото здесь и далее: Северо-Западная транспортная прокуратура
«Коллективу Великолукской транспортной прокуратуры Елена Ермолинская (заместитель Северо-Западного транспортного прокурора - ред.) представила нового руководителя. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность великолукского транспортного прокурора назначен Эдуард Свильпов», - сообщили в ведомстве.
Ранее Эдуард Свильпов работал заместителем кандалакшского транспортного прокурора.
Напомним, должность великолукского транспортного прокурора занимал Александр Мирошниченко.
Завершая рабочий визит, Елена Ермолинская провела совещания в Великолукской и Псковской транспортных прокуратурах. Она ориентировала работников на необходимость усиления надзора в сфере реконструкции международных пунктов пропуска через uосударственную границу, соблюдения прав участников внешнеэкономической деятельности, пассажиров, инвалидов, трудовых и иных социальных прав работников поднадзорных предприятий.