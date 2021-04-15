Общество

В Великих Луках назначен новый транспортный прокурор

Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров прибыл в Великие Луки, провел ряд мероприятий и встретился с гражданами. Об этом сообщается в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Владимир Владимиров представил коллективу Великолукской транспортной прокуратуры и руководителям поднадзорных органов Александра Мирошниченко. Приказом генерального прокурора РФ от 12 апреля его назначили на должность великолукского транспортного прокурора (ранее он занимал должность заместителя новгородского транспортного прокурора).

Руководитель транспортной прокуратуры поздравил подчиненного с назначением и пожелал ему успехов, сил и терпения в борьбе с преступностью, эффективности в надзорной деятельности и личного участия в проблемах каждого, кто обратится в прокуратуру за помощью.

Владимир Владимиров провел оперативное совещание с сотрудниками прокуратуры, обратил их внимание на приоритеты надзорной деятельности, потребовал усилить надзор в сфере безопасности движения железнодорожного транспорта, соблюдения прав пассажиров, инвалидов, трудовых и иных социальных прав работников поднадзорных предприятий.

На межведомственном совещании с руководителями правоохранительных органов обсуждались проблемы борьбы с преступностью и коррупцией. Кроме того, состоялась встреча с главой города Николаем Козловским, на которой обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия, состояния законности и правопорядка.

Транспортный прокурор также встретился и с жителями города. На личном приеме ему рассказали о необорудованной санитарной комнате для инвалидов на железнодорожном вокзале станции Новосокольники и ненадлежащем содержании переезда (поврежденное покрытие, выбоины) на 473 км 10 пикета перегона Великие Луки – Сердце. Владимир Владимиров незамедлительно организовал проверки, на места выехали работники Великолукской транспортной прокуратуры. Результаты ‑ на личном контроле прокурора.

В 2020 году Великолукская транспортная прокуратура выявила более 450 нарушений в сфере защиты прав и свобод человека гражданина на объектах транспорта, в 1 квартале 2021 года – 90. В 2020 году прокуратура внесла свыше 100 представлений, в 1 квартале 2021 года - 20. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 99 лиц, к административной ответственности по постановлениям прокурора ‑ 37 лиц. Нарушения устранили.