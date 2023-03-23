Общество

«Дневной дозор»: нужно ли увеличить число различных ограничений для госслужащих?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о необходимости увеличения числа различных ограничений для госслужащих. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

С началом спецоперации в России увеличивается количество разного рода ограничений и инициатив, касающихся госслужащих. Например, зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный предложил отправить всех госслужащих на прохождение курсов военной подготовки. По его мнению, в условиях СВО все без исключения чиновники должны быть готовы к любому развитию событий, особенно на приграничных территориях. Поэтому наличие военной подготовки должно стать обязательным требованием к госслужащим.

Более того, в СМИ появилась информация, что сотрудников российских ведомств, государственных компаний и госкорпораций попросили сдать на хранение свои загранпаспорта. Причем в некоторых случаях речь идет о том, чтобы отдать документ на хранение ФСБ, в других – в специальный отдел по месту работы. Тем, кто этого не сделает, предлагают уволиться.

Однако некоторые госслужащие утверждают, что единого правила относительно загранпаспортов нет, только некоторым настоятельно рекомендуют не выбирать для отдыха зарубежные страны.

Также государственным служащим некоторых структур рекомендовали отказаться от смартфонов марки iPhone. В частности, речь идет о чиновниках из внутриполитического блока администрации президента. Мера аргументирована тем, что данные гаджеты больше подвержены риску взлома и шпионажа со стороны западных специалистов. Рекомендации избавиться от «яблочной» электроники получили и госслужащие в ряде регионов.

Насколько необходимы и оправданы эти инициативы в отношении чиновников? Нужны ли такие ограничения в отношении госслужащих на время СВО? Как эти ограничения могут повлиять на престиж госслужбы? Не возникнет ли дефицит чиновников в России? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Нужно было еще с начала спецоперации составить список тех, кто согласен с госполитикой, а кто — нет, объясняет глава объединения СОЦПРОФ, экс-депутат Госдумы Сергей Вострецов. В этом случае можно было бы сразу определить, кто готов работать на госслужбе, а не придумывать сейчас какие-то ограничения.

«Как только началась спецоперация, объединение СОЦПРОФ обратилось к председателю правительства с предложением, чтобы все руководители госсектора чётко определились со своей позицией: они поддерживают или не поддерживают? У нас свобода слова, выбора, каждый имеет право. Но когда руководитель не поддерживает спецоперацию, в коллективе начинается разброд-шатание. Эти списки мы требовали официально опубликовать. И тогда бы не было вопросов по санкциям, все бы видели, едино ли у нас государство в этом мнении или нет. Если у нас на позициях руководящих должностей люди с другим мнением, может, им стоит покинуть эти должности? Решение принимает президент, президента избирает весь народ, значит, президент имеет право рассчитывать и на поддержку всего госаппарата. Если это не так, то пусть люди ищут другой вид работы. Поголовно всем работникам это делать необязательно. Но что касается руководящего состава больниц, школ, театров, ПТУ, институтов - не должно быть никаких послаблений. К сожалению, никакого ответа от правительства мы не получили и этих списков не увидели. Я считаю, что это должно было быть публично, чтобы не было двойных стандартов. И тогда никаких иллюзий не будет. Никто не запрещает, имеешь право, только тогда на вольных хлебах. Не надо сидеть за государственный счет. Политика определяется президентом, Госдумой, правительством и так далее. Если не согласен с ней, тогда можешь жить сам по себе».

Если и проводить курсы военной подготовки, то нужно определить, каким именно должностям это больше необходимо, считает депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил России Олег Грицаев.

«Тут надо разобраться, какие должности и какие специальности нужны. Но вообще, по-хорошему, я считаю, что это нужно, поскольку, не дай Бог, будет большая глобальная война, тогда придётся всем рисковать, а люди будут уже хоть как-то чему-то обучены».

Отказ от некоторых привычных вещей нужен как минимум для безопасности самих госслужащих, считает председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. Более того, на ее взгляд, чиновники во многом должны подавать пример гражданам.

«Я всегда за учёбу. И считаю, что наши слуги государевы, которые осуществляют руководство, не просто должны иметь образование муниципального управления и другого, а подавать пример во многих вещах. Обсуждая тему перехода от iPhone к другой марке телефона, хочу сказать, что есть определенные моменты, в частности, невозможности слежения за человеком, то есть идет речь о безопасности тех, кто нами руководит. Поэтому одна из причин – чтобы не было утечки данных о географическом положении. По большому счету, если бы я была чиновником, я бы не возмущалась, поскольку они действительно пример руководства и общения с народом. Пока эти меры не выходят за какие-то рамки, они не драконовские. Эта такая же строгость, как и дресс-код. В этом ограничении есть и забота о них. Если говорить прямо, то я "за"».

По словам депутата Псковской городской Думы Татьяны Пасман, предложенные рекомендации нарушают закон страны. Те, кто создает такие ограничения, подрывает авторитет государства.

«Очень трудно комментировать то, что не является официальным, но легко комментировать то, что является противозаконным. Насколько я понимаю, такие рекомендации, которые делают лишь отдельные руководители госаппарата, вообще нарушение Конституции РФ, то есть в принципе противозаконно и идет во вред самому государству. Если бы в этом была какая-то необходимость, то государство должно было подобное действие санкционировать. А действия отдельных чиновников, позволяющих себе это, идут вопреки государству. На самом деле здесь два аспекта. Первый – ограничение прав человека, что не объясняется никакими социальными явлениями, происходящими в нашей стране. То есть ничего в нашей стране официального не происходит, требующего ограничения прав человека, имею в виду заграничные паспорта. И я не очень понимаю причины ограничений в использовании iPhone. Если это связано с тем, что эти аппараты будут уходить из страны, в связи с отсутствием запчастей и программного обеспечения, то люди сами от них откажутся и будут использовать другие телефоны. А если мы говорим о системе защиты, то я вижу в этом некое недоверие: наше государство не может выполнить функцию охраны и защиты информации нашего общества, сохранив у них техническое средство. Поэтому я считаю, что те, кто это делает, подрывают авторитет самого государства».

Идя на госслужбу, каждый человек должен понимать, что его работа связана с рядом ограничений, в том числе прав и свобод, объясняет уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Это общемировая практика. Однако такие ограничения должны быть адекватными, и обеспечивать госслужащим возможность выполнять свои обязанности, а также оградить их от коррупции.

«Человек, идя на государственную службу, принимает на себя обязательства возможного ограничения своих прав и свобод. Это общемировая практика, которая существует в США, Великобритании, Франции и других европейских государствах. Поэтому в этом нет ничего необычного, тем более это было проверено различными судебными органами, которые сказали, что лояльность госслужащего в приоритете, поэтом он, идя на госслужбу, должен заранее понимать наличие ограничений. Сами ограничения могут быть по сути различными, но не должны быть, прямо скажем, глупыми, неадекватными. Они должны быть направлены на то, чтобы обеспечить госслужащего условиями четкого выполнения своих профессиональных обязанностей и оградить от коррупции. Всё остальное я бы назвал мерами безопасности – то, что касается электронных средств телекоммуникаций типа iPhone. Эти устройства связи настолько универсальны, что их можно было использовать как во благо, так и во вред любому человеку. По поводу вопросов военной подготовки для госслужащих: если это как-то связано с деятельностью госслужащего, то почему бы и нет. А если не касается – это кажется излишним предложением. Здесь нужен более скрупулезный подход: необходимо обеспечить такие условия госслужащему, чтобы он эффективно выполнял свои служебные обязанности, а всё остальное – дело добровольное и право развивать свои дополнительные навыки и умения».

Госслужащие уже не могут иметь счета и ценные бумаги в иностранных банках, второе гражданство или вид на жительство за границей. Неудивительно, что с началом СВО появились идеи расширить перечень ограничений для чиновников, в частности - на выезд за рубеж, усилился и контроль за их поведением и публичными высказываниями.

Понятно, что вряд ли люди идут на госслужбу для того, чтобы отдыхать за границей или пользоваться айфоном, хотя именно «яблочную» технику предпочитали закупать для органов власти и госучреждений.

Зачастую и официально запретов, например, на выезд из страны, нет, но есть настойчивые рекомендации. Порядок, как водится, добровольно-принудительный. Но кого не устраивает такая позиция — тот уходит. Впрочем, в Псковской области, где по статистике «отраслью» с самыми высокими зарплатами является как раз госслужба, всегда будет достаточно желающих сделать чиновничью карьеру.

Анастасия Сливинская