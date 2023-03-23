Общество

Роспотребнадзор выявил нарушения в Переслегинской гимназии

Роспотребнадзор выявил нарушения в Переслегинской гимназии (Великолукский район) в ходе внеплановой проверки. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Проверка проводилась по приказу ФС. Учреждению внесли представление. Сотрудники ведомства составили три протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Также гимназия получила штраф в размере двух тысяч рублей.

Кроме того, Роспотребнадзор проверил Бельск-Устьенский детский дом-интернат в Порховском районе. Это была плановая проверка и по результатам учреждению вынесли представление. Был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий). Учреждению вынесли наказание в виде предупреждения.